Вступили в силу налоговые льготы для инновационных стартапов

С 24 сентября 2025 года в Грузии задействованы новые правила для организаций, имеющих статус инновационных стартапов, малых и средних инновационных предприятий, а также компаний, предоставляющих услуги по исследованиям и разработкам. Благодаря этому новшеству инновационные компании смогут воспользоваться различными налоговыми льготами в течение первых 3 лет после своего создания.



▪️ Инновационный стартап: в течение первых 3 лет после присвоения статуса инновационного стартапа выплачиваемая им заработная плата освобождается от подоходного налога в размере, определяемом постановлением Правительства Грузии. Начиная с 4-го года, выплачиваемая им заработная плата в течение следующих 3 лет облагается подоходным налогом по ставке 5%, а в течение того же периода ставка налога на прибыль инновационного стартапа составляет 5%; Начиная с 7-го года, заработная плата, выплачиваемая им в течение следующих 4 лет, облагается подоходным налогом по ставке 10%, а в течение того же периода ставка налога на прибыль для инновационного стартапа составляет 10%.



▪️ Инновационное малое и среднее предприятие: в случае распределения дивидендов из чистой прибыли, накопленной за предыдущий финансовый год, такое предприятие вправе уменьшить размер облагаемой налогом на прибыль в трехкратном размере расходов, понесенных им на исследования и разработки в предыдущем финансовом году, в порядке, установленном постановлением Правительства Грузии. Субъект вправе воспользоваться механизмами стимулирования, в случае реинвестирования прибыли.



▪️ Поставщик услуг в области исследований и разработок: заработная плата, выплачиваемая поставщиком услуг в области исследований и разработок в течение срока действия соответствующего статуса, облагается подоходным налогом по ставке 5%. Ставка налога на прибыль для поставщика услуг в области исследований и разработок составляет 5%.





