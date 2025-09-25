Строительство центра визитеров и панорамного ресторана «Tbilisi Tower» завершится в 2027 году

25.09.2025 21:08





Мэрия Тбилиси в ближайшие годы создаст два новых центра притяжения — визит-центр и панорамный ресторан «Tbilisi Tower», а в Бетании будет построен горнолыжный курорт.



Вице-мэр Георгий Ткемаладзе подробно рассказал общественности о проектах в ходе презентации, посвященной транспортной и градостроительной политике.



«Мы реализуем проект развития «Tbilisi Tower» при участии Министерства экономики и предпринимательства, за что выражаю им благодарность. После строительства центра визитеров и панорамного ресторана в городе появится еще один важный объект с точки зрения туристической привлекательности. Работы будут завершены в 2027 году», — сказал вице-мэр.



Что касается горнолыжного курорта Бетаниа, по словам Георгия Ткемаладзе, проект будет реализован совместно с компанией Mountain Resorts Development Company и завершится в сентябре 2027 года.



«Горнолыжным курортом Бетаниа будут пользоваться не только наши соотечественники, но и туристы. Курорт будет работать круглый год. Мы будем развивать инфраструктуру таким образом, чтобы привлечь как можно больше людей. На данном этапе длина горнолыжной трассы составляет 500 м, но мы планируем её дальнейшее расширение. В ближайшее время у нас появится детальная концепция, и мы приступим непосредственно к работам», — отметил вице-мэр.





