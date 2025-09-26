Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) повысил прогноз экономического роста Грузии на 2025 год до 7%. Отчёт опубликован на сайте банка.



Согласно отчёту, в регионе Восточной Европы и Кавказа, куда входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина, в этом году наибольший рост ВВП — до 7% — ожидается именно в Грузии.



«С мая прогноз роста был снижен на 1% в Азербайджане, где ВВП в этом году вырастет до 2%, а в следующем году — до 2,5%. В Украине снижение составило 0,8 процентного пункта, и хотя в этом году рост прогнозируется на уровне 2,5%, в 2026 году показатель удвоится до 5%. Что касается Молдовы, рост ВВП страны снизился на 0,3 процентного пункта — до 1,5%, тогда как в 2026 году прогнозируется рост до 3,8%. В Турции ВВП, как ожидается, увеличится до конца текущего года на 0,3% — до 3,1%, а в 2026 году экономический рост достигнет 3,2%.



В целом, для стран, где EBRD реализует свои программы, в этом году экономика вырастет на 3,1%, что на 0,1% выше по сравнению с маем. В 2026 году экономический рост, по прогнозам, составит 3,3%, что, напротив, на 0,1 пункта меньше. Аналитики банка, базирующегося в Лондоне, отмечают, что экономики региона находятся «под давлением из-за постоянной глобальной геополитической напряжённости, возросшей конкуренции со стороны Китая на экспортных рынках и ограниченного фискального пространства», — говорится в отчёте.





