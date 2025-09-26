|
Мэрия Тбилиси планирует закупить камеры видеонаблюдения на 2,048 млн лари
26.09.2025 16:35
Мэрия Тбилиси сегодня объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения и сопутствующих услуг.
Согласно условиям тендера, прием заявок начинается 22 октября и заканчивается 27 октября. Предполагаемая стоимость закупки составляет 2 048 258 лари.
Согласно тендерной документации, источником финансирования закупки камер видеонаблюдения и сопутствующих услуг является местный бюджет на 2025 и 2026 годы.
Мэрия закупит следующие модели камер видеонаблюдения: поворотные камеры (PTZ), купольные камеры (Dome), цилиндрические камеры (Bullet), поворотные камеры (PTZ), турельные камеры (Turret).
