Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси планирует закупить камеры видеонаблюдения на 2,048 млн лари


26.09.2025   16:35


Мэрия Тбилиси сегодня объявила тендер на закупку камер видеонаблюдения и сопутствующих услуг.

Согласно условиям тендера, прием заявок начинается 22 октября и заканчивается 27 октября. Предполагаемая стоимость закупки составляет 2 048 258 лари.

Согласно тендерной документации, источником финансирования закупки камер видеонаблюдения и сопутствующих услуг является местный бюджет на 2025 и 2026 годы.

Мэрия закупит следующие модели камер видеонаблюдения: поворотные камеры (PTZ), купольные камеры (Dome), цилиндрические камеры (Bullet), поворотные камеры (PTZ), турельные камеры (Turret).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна