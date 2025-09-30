Минфин представил основные параметры бюджета на 2026 год: пенсии вырастут

30.09.2025 20:15





Министерство финансов представило основные параметры бюджета на 2026 год, согласно которым рост пенсий будет осуществляться в соответствии с законом об индексации.



По закону, ежегодное повышение пенсий не может быть меньше 20 лари. Именно на эту сумму увеличатся пенсии для лиц младше 70 лет — в следующем году они составят 370 лари. Для граждан старше 70 лет прибавка будет выше — 45 лари.



Согласно пресс-релизу Минфина: Пенсия граждан 70 лет и старше увеличится на 45 лари и составит 495 лари. Для пенсионеров этой категории, проживающих в высокогорных регионах, она достигнет почти 594 лари. Пенсия граждан младше 70 лет вырастет на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных районах — 444 лари.



Проект бюджета на 2026 год планируется с использованием консервативного подхода и учитывает следующие параметры:



▪️ Реальный экономический рост — 5%, в среднесрочной перспективе — 5,3%

▪️ Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 110,5 млрд лари, а валовой внутренний продукт на душу населения превышает 10 900$

▪️ Налоговые поступления в консолидированный бюджет оцениваются в 26,8 млрд лари или 24,2% от ВВП

▪️ Дефицит консолидированного бюджета составляет 2,5% ВВП, а коэффициент государственного долга находится в пределах 35% ВВП



В итоге расходная часть сводного бюджета на 2026 год составит 35,5 млрд лари:



▪️ Социальные программы — 7 млрд лари

▪️ Здравоохранение — более 2,1 млрд лари

▪️ Обеспечение жильём вынужденных переселенцев — 240 млн лари

▪️ Образование и наука — до 3,4 млрд

▪️ Финансирование государственных школ — до 1,7 млрд лари

▪️ Строительство и реконструкция школ и детских садов — 610 млн лари

▪️ Культура и спорт — 1,05 млрд из сводного бюджета + 615 млн лари из государственного

▪️ Финансирование Министерства обороны, внутренних дел и служб безопасности — более 3,5 млрд лари

▪️ Развитие оборонной инфраструктуры — 445 млн лари

▪️ Развитие инфраструктуры — более 7,6 млрд лари

▪️Повышение на 10% зарплаты госслужащих, сотрудников полиции и военнослужащих и работников первичной медико-санитарной помощи, а также увеличение пенсий

Окончательный вариант бюджета должен быть принят в декабре этого года.





