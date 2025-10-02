|
|
|
Глава правительства Аджарской АР встретился с представителями бизнеса и инвесторами из стран Персидского залива
02.10.2025 16:10
Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили провёл встречу с представителями местного бизнеса и делегацией ведущих девелоперских и инвестиционных компаний стран Совета сотрудничества Персидского залива.
В своём выступлении Тамазашвили подчеркнул, что благодаря стабильности, миру и правильно спланированной политике регион демонстрирует быстрый экономический рост.
«Бизнес играет ключевую роль в укреплении и развитии экономики. Ваша деятельность создаёт рабочие места, новые возможности и усиливает позиции Грузии как в региональном, так и в глобальном экономическом пространстве.
При правительстве «Грузинской мечты» Аджария переживает беспрецедентный рост. За последние годы ВВП региона увеличился на 208% по сравнению с 2012 годом и достиг 8 миллиардов лари. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим развивать регион и усилим его туристический потенциал во все четыре сезона»*, — заявил Сулхан Тамазашвили.
Министр финансов и экономики Аджарии Эднар Натарида представил гостям экономическое видение региона, инвестиционные и туристические возможности, а также проекты, находящиеся в стадии реализации.
По данным правительства, только во втором квартале 2025 года оборот бизнес-сектора региона вырос на 8%, производство — на 11%, занятость — на 10%, а средняя зарплата — на 9%. Рынок недвижимости также сохранил тенденцию роста и превысил показатели прошлого года на 23%.
В мероприятии также приняли участие председатель Высшего совета Давид Габаидзе, представители парламента Грузии, правительства Аджарии и исполняющий обязанности мэра Батуми.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна