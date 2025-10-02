Правительство пересмотрит критерии отбора компаний из «белого списка»

Правительство Грузии планирует пересмотреть критерии отбора компаний, включенных в "«белый список»" и пользующихся государственными льготами, сообщил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе



"Белый список" представляет собой реестр компаний, соответствующих установленным требованиям и получающих определенные преимущества, включая значительный аванс и налоговые льготы.



Министр отметил, что в частном секторе существует ряд озабоченностей относительно справедливости и объективности критериев отбора в "белый список". В качестве примера он привел ситуацию, когда компания получает 20% аванса по контракту, но только половина этой суммы обеспечена банковской гарантией. Остальные 10% не имеют никакого финансового обеспечения, что перекладывает весь риск на государство.



Сохадзе также подчеркнул, что в настоящее время существует множество контрактов, по которым из бюджета выплачено десятки миллионов лари, но работы выполнены не полностью. В случае расторжения таких контрактов возврат уплаченных средств оказывается под угрозой.





