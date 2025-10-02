Питание для спецподразделений полиции на выборах закупят без тендера — почти 95 000 лари

02.10.2025 22:23





Министерство внутренних дел Грузии обеспечит спецгруппы полицейских, созданные к выборам 4 октября, питанием без проведения тендеров. Общая сумма закупок по регионам (кроме Тбилиси) составит 94 593 лари.



Согласно приказу министра МВД от 30 сентября, полицейские подразделения обязаны круглосуточно находиться на местах дислокации с момента начала голосования до завершения подсчета голосов избирательной комиссией, поэтому они должны быть обеспечены питанием.



Полиция обосновывает срочные закупки невозможностью проведения тендера за столь короткое время, хотя дата выборов была известна заранее — президент от «Грузинской мечты» назначил их ещё 5 августа.



Сколько потратят департаменты:



• Аджария — 16 660 лари

• Гурия — 7 776 лари

• Самегрело-Верхняя Сванетия — 23 640 лари

• Имерети — 15 390 лари

• Самцхе-Джавахети — 8 100 лари

• Квемо Картли — 9 900 лари

• Кахети — 13 127,50 лари



Тбилисский департамент пока не подавал заявку на аналогичную «срочную закупку». Однако в столице подобные контракты уже заключались ранее: в июле — на 60 000 лари без тендера, а 12 августа был подписан договор с компанией BF Service на 380 000 лари (срок действия — до конца 2025 года).



Напомним: на 4 октября в 16:00 на проспекте Руставели в Тбилиси анонсирована масштабная протестная акция. Протесты в столице идут уже 309-й день подряд.



Многие граждане и часть оппозиции бойкотируют выборы, требуя досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключённых.





