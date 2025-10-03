4 октября, в день местных выборов «Энерго-Про Джорджия» будет работать в особом режиме

4 октября, в день выборов местного самоуправления, компания «Энерго-Про Джорджия» будет работать в особом режиме.



По данным компании, во всех муниципалитетах круглосуточно будут работать специально назначенные дежурные группы. Также будет мобилизована техника. Дежурные группы будут на прямой связи с избирательными участками.



«В случае аварийного ограничения электроэнергии из-за непогоды или других непредвиденных обстоятельств техническая служба компании отреагирует быстро и оперативно.



Список дежурных и ответственных сотрудников компании, а также контактные номера уже отправлены в Центральную избирательную комиссию. Представитель ЦИК будет иметь прямой контакт и с главным диспетчером компании.



Кроме того, в готовности будет определенное количество генераторов, чтобы в случае непредвиденного ограничения электроэнергии не было помех для избирательного процесса», - заявили в «Энерго-Про Джорджия».





