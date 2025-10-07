Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия, Казахстан и Азербайджан достигли соглашения по маршруту «Средний коридор»


07.10.2025   10:45


Железнодорожные компании Грузии, Казахстана и Азербайджана пришли к соглашению о совместных действиях по обеспечению непрерывной работы транзитных железнодорожных перевозок по маршруту «Средний коридор» и дальнейшему сокращению времени доставки грузов.

Данный план был разработан на основании выводов совместной рабочей группы, проведенной после детального осмотра и анализа всех этапов движения поездов по всему маршруту коридора – от станции Алтынкол до портов Черного моря.

В рамках соглашения предусматривается устранение существующих ограничений в «Среднем коридоре», как на уровне инфраструктуры, так и в сфере эксплуатации и логистики. К числу ключевых мер относятся оптимизация таможенных процедур для ускорения прохождения поездов через границу. Об этом сообщил представитель «Грузинской железной дороги».


