Грузия, Казахстан и Азербайджан достигли соглашения по маршруту «Средний коридор»

Железнодорожные компании Грузии, Казахстана и Азербайджана пришли к соглашению о совместных действиях по обеспечению непрерывной работы транзитных железнодорожных перевозок по маршруту «Средний коридор» и дальнейшему сокращению времени доставки грузов.



Данный план был разработан на основании выводов совместной рабочей группы, проведенной после детального осмотра и анализа всех этапов движения поездов по всему маршруту коридора – от станции Алтынкол до портов Черного моря.



В рамках соглашения предусматривается устранение существующих ограничений в «Среднем коридоре», как на уровне инфраструктуры, так и в сфере эксплуатации и логистики. К числу ключевых мер относятся оптимизация таможенных процедур для ускорения прохождения поездов через границу. Об этом сообщил представитель «Грузинской железной дороги».





