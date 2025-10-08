Новые правила для иностранных работников в Грузии вводятся с марта 2026 год

08.10.2025 20:34





Новые правила для иностранных работников в Грузии планируется ввести с марта 2026 года. Об этом пишет блогер Николай Левшиц на основе консультации с юристами «Just Advisors».



Закон Грузии «О трудовой миграции» касается только трудовых иммигрантов – тех иностранцев, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Грузии, а именно:



▪️ состоят в трудовых отношениях с грузинскими работодателями – компаниями и ИП

▪️ работают как самозанятые – то есть занимаются продажей товаров, работ, услуг или являются партнером, независимым подрядчиком или иным образом вовлечены в процесс предпринимательской/трудовой деятельности и цель этой деятельности – получение финансовой выгоды



При этом:

▪️ трудовым иммигрантам, которые работают из Грузии, необходимо будет иметь и разрешение на работу (право на труд) от Минтруда и ВНЖ (основание ВНЖ значения не имеет).



▪️трудовым иммигрантам, которые осуществляют свою трудовую деятельность полностью дистанционно и эта деятельность не требует въезда на территорию Грузии (п.2 ст.13.5 Закона Грузии «О трудовой миграции») достаточно иметь только разрешение на работу. При этом для иностранцев, работающих самостоятельно, одним из оснований лишения права на труд, является выезд за пределы Грузии на срок больше 6 месяцев.

Это касается только тех, кто работает на местное юрлицо?

И тех, кто работает на грузинского работодателя (юрлицо или ИП) и тех, кто является самозанятым (то есть работает на себя как ИП или как физлицо). Исключения – иностранцы, у которых есть ПМЖ или инвестиционный ВНЖ, а также те иностранцы, у которых есть статус беженца или которые зарегистрированы в качестве лица, ищущего убежище.



Если жить в Грузии, но работать на зарубежную компанию – что делать?

Возможно, даже придется получать разрешение на работу и ВНЖ. Ведь такие лица тоже относятся к трудовым иммигрантам – тем иностранцам, которые занимаются трудовой или предпринимательской деятельностью в Грузии с целью получения финансовой выгоды. Сейчас идёт активный процесс уточнения деталей.



Закон «О трудовой миграции» оставляет пока много вопросов – мы ждем подзаконные акты до 1 марта 2026 года, которые должны уточнить и разъяснить ситуацию. Обязательно буду публиковать апдейты.







