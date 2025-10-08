Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Поти продолжается обновление фасадов многоквартирных жилых домов


08.10.2025   20:39


В рамках проекта полностью реконструируются фасады домов по адресам ул. Чавчавадзе №144 и ул. Гурии №177. До конца года начнутся работы по обновлению фасадов домов на ул. Ниношвили №39 и №41.

Параллельно ведётся проектирование фасадов других многоквартирных зданий.

Ход текущих работ осмотрели мэр Поти Бека Вачарадзе, председатель Сакребуло Александре Ткебучава и представители соответствующих служб мэрии.

Муниципалитет Поти продолжит реализацию реконструкционных и инфраструктурных проектов во всех районах города. Эти мероприятия способствуют урбанистическому развитию, улучшению визуального облика Поти и созданию более комфортной городской среды для жителей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна