В Поти продолжается обновление фасадов многоквартирных жилых домов
08.10.2025 20:39
В рамках проекта полностью реконструируются фасады домов по адресам ул. Чавчавадзе №144 и ул. Гурии №177. До конца года начнутся работы по обновлению фасадов домов на ул. Ниношвили №39 и №41.
Параллельно ведётся проектирование фасадов других многоквартирных зданий.
Ход текущих работ осмотрели мэр Поти Бека Вачарадзе, председатель Сакребуло Александре Ткебучава и представители соответствующих служб мэрии.
Муниципалитет Поти продолжит реализацию реконструкционных и инфраструктурных проектов во всех районах города. Эти мероприятия способствуют урбанистическому развитию, улучшению визуального облика Поти и созданию более комфортной городской среды для жителей.
