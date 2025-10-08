В Поти продолжается обновление фасадов многоквартирных жилых домов

В рамках проекта полностью реконструируются фасады домов по адресам ул. Чавчавадзе №144 и ул. Гурии №177. До конца года начнутся работы по обновлению фасадов домов на ул. Ниношвили №39 и №41.



Параллельно ведётся проектирование фасадов других многоквартирных зданий.



Ход текущих работ осмотрели мэр Поти Бека Вачарадзе, председатель Сакребуло Александре Ткебучава и представители соответствующих служб мэрии.



Муниципалитет Поти продолжит реализацию реконструкционных и инфраструктурных проектов во всех районах города. Эти мероприятия способствуют урбанистическому развитию, улучшению визуального облика Поти и созданию более комфортной городской среды для жителей.





