Зурабишвили: Экономическая ситуация в Грузии плохая и еще больше ухудшается

Экономическая ситуация в Грузии плохая и продолжает ухудшаться, заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle.



«Это вызвано тем, что мы находимся в изоляции. Большинство двусторонних программ уже приостановлено нашими партнерами, как европейцами, так и американцами. То, что было правдой в день выборов, верно и сегодня, поскольку выборы выиграла оппозиция. По-прежнему верно, что подавляющее большинство населения Грузии настроено проевропейски и не согласно с тем, чтобы наше будущее было захвачено Россией и теми, кто проводит российскую политику», - заявила Саломе Зурабишвили.



По ее словам, «правящая партия пытается подавить протесты различными методами».



«В том числе, штрафует людей, которые выходят на улицы, также можно потерять рабочее место, причем в стране, где нет альтернативных рабочих мест. Проевропейское большинство, существующее в Грузии, никуда не исчезло. У правящей партии острые внутренние проблемы, поскольку теперь они задерживают не только лидеров оппозиции, но и собственных министров по обвинениям в коррупции», - отметила пятый президент Грузии.





