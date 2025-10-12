Нацбанк Грузии оштрафовал пункты обмена валюты

12.10.2025 21:10





Нацбанк Грузии оштрафовал на 776 тысяч лари пункты обмена валюты.



Всего штрафы получили пять обменных пунктов, сообщает BPN со ссылкой на Нацбанк. Где именно находятся оштрафованные обменники, издание не пишет.



Во всех пунктах зафиксировали нарушения в работе. Одна из главных причин штрафов — невыполнение обязанностей по контролю для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.



Контекст. В сентябре владельца обменного пункта в Тбилиси задержали за отмывание денег. По данным прокурора, члены преступной группы получили 624 миллиона долларов и 35 миллионов евро в результате конвертации 59 миллиардов российских рублей, незаконно ввезенных из Азербайджана. Преступления совершались с 2022-го по 2024 год. При этом, сухопутные границы Азербайджана закрыты с весны 2020 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





