Внешнеторговый оборот Грузии в сентябре сократился на 9,1%

13.10.2025 21:27





Национальное бюро статистики поделилось предварительными данными, касательно внешней торговли страны в период с января по сентябрь.



Так, товарооборот за год вырос на 9,1%, достигнув $18,545 млрд. Из них экспорт составил $5,15 млрд (рост на 7,7%), а импорт — $13,39 млрд (увеличился на 9,7%).



Отрицательный торговый баланс за январь-сентябрь 2025 года оценивается в 8,24 млрд, что составляет 44,4% внешнеторгового оборота страны.



Что касается данных за сентябрь, то товарооборот за прошлый месяц составил $2,14 млрд. Импорт равняется $1,44 млрд (сокращение на 0,3%), а экспорт — $703,1 млн (увеличение на 14%).



Подробные данные о внешней торговле Грузии будут опубликованы 20 октября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





