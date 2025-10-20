|
Национальное бюро статистики опубликовало подробный отчёт международной торговли Грузии
20.10.2025 21:19
Внешнеторговый оборот Грузии с января по сентябрь увеличился на 9,1% до $18,545 млрд. Экспорт вырос на 7,7% до $5,15 млрд, импорт — на 9,7% до $13,39 млрд.
Отрицательный торговый баланс составляет $8,24 млрд или 44,4% внешнеторгового оборота.
Главными экспортными партнёрами Грузии всё ещё являются Кыргызстан, Казахстан и Россия. При этом больше всего продукции страна купила у США, Турции и Китая.
Топ-10 крупнейших торговых партнёров Грузии (в скобках указан сначала экспорт, затем импорт):
Турция — $2,26 млрд ($237,8 млн и $2,03 млрд)
США — $2,13 млрд ($67 млн и $2,06 млрд)
Россия — $1,9 млрд ($543,1 млн и $1,35 млрд)
Китай — $1,65 млрд ($216,9 млн и $1,4 млрд)
Кыргызстан — $1,1 млрд ($1,08 млрд и $3,3 млн)
Азербайджан — $970,7 млн ($529,9 млн и $440,7 млн)
Германия — $944,3 млн ($51,7 млн и $892,7 млн)
Казахстан — $720,1 млн ($658,5 млн и $61,6 млн)
Армения — $547,7 млн ($389,5 млн и $158,2 млн)
Великобритания — $490,5 млн ($10,5 млн и $479,9 млн)
Другие страны — $5,85 млрд ($1,36 млрд и $4,5 млрд)
Топ товаров, которые Грузия экспортировала с января по сентябрь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):
▪️ Легковые автомобили — $2 млрд (+13,7%)
▪️ Руды и концентраты драгоценных металлов — $276,2 млн (+62,7%)
▪️ Алкогольные напитки — $200,1 млн (-4,7%)
▪️ Вино — $189,9 млн (-11,5%)
▪️ Ферросплавы — $152,9 млн (-32,7%)
Топ товаров, которые Грузия импортировала с января по сентябрь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):
▪️ Легковые автомобили — $2,8 млрд (+9,9%)
▪️ Нефть и нефтяные масла — $972,2 млн (-1%)
▪️ Расфасованные лекарства — $510,7 млн (+10,3%)
▪️ Картины и рисунки ручной работы — $481,1 млн (+166 079%)
▪️ Газ и другие газообразные углеводороды — $296,9 млн (+7,9%)
