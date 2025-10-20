Национальное бюро статистики опубликовало подробный отчёт международной торговли Грузии

Внешнеторговый оборот Грузии с января по сентябрь увеличился на 9,1% до $18,545 млрд. Экспорт вырос на 7,7% до $5,15 млрд, импорт — на 9,7% до $13,39 млрд.



Отрицательный торговый баланс составляет $8,24 млрд или 44,4% внешнеторгового оборота.



Главными экспортными партнёрами Грузии всё ещё являются Кыргызстан, Казахстан и Россия. При этом больше всего продукции страна купила у США, Турции и Китая.



Топ-10 крупнейших торговых партнёров Грузии (в скобках указан сначала экспорт, затем импорт):



Турция — $2,26 млрд ($237,8 млн и $2,03 млрд)

США — $2,13 млрд ($67 млн и $2,06 млрд)

Россия — $1,9 млрд ($543,1 млн и $1,35 млрд)

Китай — $1,65 млрд ($216,9 млн и $1,4 млрд)

Кыргызстан — $1,1 млрд ($1,08 млрд и $3,3 млн)

Азербайджан — $970,7 млн ($529,9 млн и $440,7 млн)

Германия — $944,3 млн ($51,7 млн и $892,7 млн)

Казахстан — $720,1 млн ($658,5 млн и $61,6 млн)

Армения — $547,7 млн ($389,5 млн и $158,2 млн)

Великобритания — $490,5 млн ($10,5 млн и $479,9 млн)

Другие страны — $5,85 млрд ($1,36 млрд и $4,5 млрд)



Топ товаров, которые Грузия экспортировала с января по сентябрь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):



▪️ Легковые автомобили — $2 млрд (+13,7%)

▪️ Руды и концентраты драгоценных металлов — $276,2 млн (+62,7%)

▪️ Алкогольные напитки — $200,1 млн (-4,7%)

▪️ Вино — $189,9 млн (-11,5%)

▪️ Ферросплавы — $152,9 млн (-32,7%)



Топ товаров, которые Грузия импортировала с января по сентябрь 2025 года (в скобках разница с аналогичным периодом прошлого года):



▪️ Легковые автомобили — $2,8 млрд (+9,9%)

▪️ Нефть и нефтяные масла — $972,2 млн (-1%)

▪️ Расфасованные лекарства — $510,7 млн (+10,3%)

▪️ Картины и рисунки ручной работы — $481,1 млн (+166 079%)

▪️ Газ и другие газообразные углеводороды — $296,9 млн (+7,9%)





