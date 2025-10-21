В Грузии запретят закупку напитков в пластике для госучреждений, отелей и ресторонов

В Грузии запретят закупку напитков в пластиковых бутылках объектам гостеприимства и государственным учреждениям. Готовящиеся нововведения обсуждались сегодня на встрече с представителями бизнеса в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



«В рамках новой инициативы покупка напитков в пластиковых бутылках будет запрещена для бюджетных организаций, включая министерства, подведомственные им службы, государственные предприятия, органы местного самоуправления и образовательные учреждения, а также для сферы гостеприимства», – сообщили в ведомстве.



Сроки перехода к новым регуляциям определят в ближайшее время. В Минсельхозе заявляют, что предварительно решили провести консультации для анализа всех потенциальных проблем отрасли.



Меры призваны сократить потребление пластика в Грузии. Министерство приводит данные исследования, согласно которому, страна ежегодно потребляет около 612,5 миллионов единиц одноразовых пластиковых изделий, включая стаканы, крышки, контейнеры для еды, ножи, вилки, ложки, трубочки, тарелки и палочки для размешивания напитков – это примерно 3,9-5,9 тысячи тонн пластиковых отходов в год.





