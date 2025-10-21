Грузия поможет России в переработке нефти

Компания «Русснефть» отправила первую партию российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви, сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов и источники в отрасли. Эта поставка стала иллюстрацией проблем, с которыми Россия столкнулась в нефтяной сфере из-за атак дронов.



Детали. Танкер Kayseri 6 октября доставил 105 340 тонн нефти из российского порта в Новороссийске в нефтяной терминал Кулеви, пишет Reuters. На судне была нефть сорта Siberian Light.



▪️ Танкер Kayseri входит в список судов российского «теневого флота», составленный Greenpeace. Судно ходит под флагом Панамы.



▪️ Это первая партия российского топлива, поставленная на грузинский НПЗ, который начал работу в октябре, отмечает агентство. После открытия этого первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода страна намерена снизить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана, пишет Reuters.



Москва столкнулась с топливным кризисом в переработке нефти внутри страны после того, как летом Украина активизировала атаки БПЛА на российские НПЗ.



У России и Грузии нет дипломатических отношений с 2008 года, после вторжения российских войск на территорию страны. Однако в последние годы правящая в стране партия «Грузинская мечта» углубила экономические отношения с Москвой, добавляет Reuters.





