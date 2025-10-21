Доходы Грузии от международного туризма превысили $1,6 млрд в III квартале

21.10.2025 18:20





Доходы Грузии от международного туризма в третьем квартале 2025 года составили 1,66 млрд долларов, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из статистики Национального банка Грузии (НБГ).



Доля стран Европейского союза в выручке от туризма за июль-сентябрь достигла 14% или 238 млн долларов, с годовым ростом на 13%. Самые значительные темпы роста доходов демонстрируют Азербайджан и Израиль, +36% и +28% соответственно. В то же время поступления из России продолжают снижаться: в третьем квартале 2025 года они сократились на 14%.



По данным статистики, распределение доходов от туризма по странам в третьем квартале 2025 года выглядело следующим образом:



Россия – $252,5 млн;

ЕС (27 стран и Великобритания) – $238,2 млн;

Турция – $195,7 млн;

Израиль – $188,3 млн;

Саудовская Аравия – $85,9 млн;

Азербайджан – $66,4 млн;

Армения – $61,4 млн;

Украина – $44,9 млн;

Иран – $42,9 млн;

Беларусь – $36,9 млн.





