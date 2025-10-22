Эмиратская Eagle Hills построит на месте бывшей российской базы искусственную бухту и мастер-комьюнити

22.10.2025 10:13





Эмиратская девелоперская компания Eagle Hills анонсировала создание искусственной бухты и мастер-комьюнити у реки Чорохи недалеко от грузинского черноморского поселка Гонио в Аджарии.



Проект описан в презентации компании Помимо яхт-клуба с бухтой, он включает роскошные отели, жилые комплексы, виллы, рестораны, спа и торговые центы – все в «экологически осознанном» формате. Авторы обещают сохранить «заповедник для птиц» — судя под всему, под этим подразумевается то, что дельта Чорохи является уникальной биологически разнообразной зоной, где встречаются редкие виды пернатых.



«Это наше видение нового центра на побережье Черного моря: бухта и место для жизни, которое привлекает состоятельную аудиторию, сохраняя при этом самые высокие стандарты качества. В основе проекта – глубокое уважение к природе, чтобы развитие и процветание шли рука об руку с сохранением береговой линии и окружающей среды», – заявил основатель и управляющий директор материнской группы Emaar Мохамед Али Рашед Алаббар.



Как пишет bm.ge, площадь участка под строительство составляет 260 гектаров. Он расположен недалеко от батумского аэропорта и пока что остается в государственной собственности — инвестору его до сих пор не передали.



В прошлом здесь размещалась российская военная база, расформированная в 2004–2005 годах. Варианты развития территории обсуждались в Грузии много лет, но приватизация так и не состоялась.



Eagle Hills до сих пор не представила документ по оценке воздействия на окружающую среду, необходимый для предварительного разрешения на строительство.



* Проект Gonio – флагманский для инвестиций Eagle Hills в Грузию на 6,6 миллиарда долларов. Компания также планирует новый район на 590 гектарах южнее Тбилиси, в поселках Крцаниси и Поничала, на берегах реки Мтквари, с жилыми и коммерческими объектами.



Сегодня Eagle Hills открыла офис продаж в Тбилиси – в историческом здании бывшего кинотеатра «Руставели».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





