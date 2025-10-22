|
|
|
Открылся «Тбилисский форум Шелкового пути 2025»
22.10.2025 11:05
В Тбилиси, в театре оперы и балета, открылся пятый форум «Шёлкового пути». Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 22–23 октября и объединяет высокопоставленных политических деятелей, представителей бизнес-сектора и международных организаций.
Открывающая панель — диалог на высоком уровне с участием руководителей правительств стран региона: премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и премьер-министра Республики Азербайджан Али Асадова.
«Тбилисский форум Шёлкового пути» проводится с 2015 года один раз в два года. За это время форум сформировался как международный бренд и высокоуровневая платформа для диалога между правительствами различных стран, а также для двусторонних и многосторонних встреч между представителями организаций и бизнеса.
Как и прежде, мероприятие отличается представительностью и отраслевым разнообразием и станет местом встречи глобальных лидеров — более 2300 делегатов из свыше 70 стран. Среди участников форума — премьер-министры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании и международные эксперты, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, а также международных организаций — ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) и других.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна