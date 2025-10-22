Кобахидзе: Уникальное географическое положение Грузии дополняется и усиливается активной внешней политикой нашего правительства

22.10.2025 11:09





«Уникальное географическое положение Грузии дополняется и укрепляется проактивной внешней политикой нашего правительства. У нас заключены соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Китаем, Великобританией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и другими странами региона. Мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты — строим новые порты, модернизируем железные дороги, создаём цифровые и энергетические магистрали, такие как проект подводного кабеля через Чёрное море, который соединит возобновляемую энергию региона с европейским рынком. Всё это создаёт уникальные возможности для бизнеса», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на пятом форуме «Шёлкового пути».



По словам премьер-министра, в рамках нынешнего форума впервые проводится Тбилисский финансовый саммит, что закрепляет за Тбилиси статус финансового и технологического инновационного центра региона.



«Сегодня связи означают гораздо больше, чем просто физическая инфраструктура. Срединный коридор больше не является лишь концепцией — он стал реальностью, развитию которой мы ежедневно содействуем. Однако в XXI веке для устойчивого развития необходимо осваивать новые измерения связей — это энергетические коридоры, цифровые магистрали и свободное движение капитала. Поэтому естественно, что панельные дискуссии нынешнего форума посвящены именно этим вопросам: будущему глобальной торговли, потенциалу Срединного коридора, энергетической интеграции и цифровой трансформации.



Именно поэтому я рад, что в рамках нынешнего форума впервые проводится Тбилисский финансовый саммит. Это нововведение имеет историческое значение и реализуется совместно с нашими сингапурскими партнёрами. Оно закрепляет за нашей столицей статус финансового и технологического инновационного центра региона», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.







