|
|
|
Кобахидзе: Уникальное географическое положение Грузии дополняется и усиливается активной внешней политикой нашего правительства
22.10.2025 11:09
«Уникальное географическое положение Грузии дополняется и укрепляется проактивной внешней политикой нашего правительства. У нас заключены соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Китаем, Великобританией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и другими странами региона. Мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты — строим новые порты, модернизируем железные дороги, создаём цифровые и энергетические магистрали, такие как проект подводного кабеля через Чёрное море, который соединит возобновляемую энергию региона с европейским рынком. Всё это создаёт уникальные возможности для бизнеса», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на пятом форуме «Шёлкового пути».
По словам премьер-министра, в рамках нынешнего форума впервые проводится Тбилисский финансовый саммит, что закрепляет за Тбилиси статус финансового и технологического инновационного центра региона.
«Сегодня связи означают гораздо больше, чем просто физическая инфраструктура. Срединный коридор больше не является лишь концепцией — он стал реальностью, развитию которой мы ежедневно содействуем. Однако в XXI веке для устойчивого развития необходимо осваивать новые измерения связей — это энергетические коридоры, цифровые магистрали и свободное движение капитала. Поэтому естественно, что панельные дискуссии нынешнего форума посвящены именно этим вопросам: будущему глобальной торговли, потенциалу Срединного коридора, энергетической интеграции и цифровой трансформации.
Именно поэтому я рад, что в рамках нынешнего форума впервые проводится Тбилисский финансовый саммит. Это нововведение имеет историческое значение и реализуется совместно с нашими сингапурскими партнёрами. Оно закрепляет за нашей столицей статус финансового и технологического инновационного центра региона», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна