Грузия и Словакия подписали межправительственное соглашение по экономике


23.10.2025   12:35


Грузия и Словакия заключили соглашение об экономическом сотрудничестве на полях форума «Шелковый путь» в Тбилиси. Документ подписали в среду заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и госсекретарь Минэкономики Словакии Владимир Симоняк.

Согласно Минэкономики Грузии, соглашение открывает путь к созданию межправительственной комиссии, которая будет регулярно обсуждать ключевые вопросы торгово-экономических отношений и продвигать совместные проекты. Первое заседание комиссии может состояться уже в начале следующего года.

Стороны также договорились стремиться к углублению технического и технологического сотрудничества и налаживать связи между бизнес-кругами двух стран.

Во время встречи Арвеладзе и Симоняк отметили потенциал для расширения сотрудничества и подчеркнули важность прямого авиасообщения между Тбилиси и Братиславой. По словам сторон, это станет стимулом не только для бизнеса, но и для туризма.


