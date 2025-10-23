|
Грузия и Словакия подписали межправительственное соглашение по экономике
23.10.2025 12:35
Грузия и Словакия заключили соглашение об экономическом сотрудничестве на полях форума «Шелковый путь» в Тбилиси. Документ подписали в среду заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и госсекретарь Минэкономики Словакии Владимир Симоняк.
Согласно Минэкономики Грузии, соглашение открывает путь к созданию межправительственной комиссии, которая будет регулярно обсуждать ключевые вопросы торгово-экономических отношений и продвигать совместные проекты. Первое заседание комиссии может состояться уже в начале следующего года.
Стороны также договорились стремиться к углублению технического и технологического сотрудничества и налаживать связи между бизнес-кругами двух стран.
Во время встречи Арвеладзе и Симоняк отметили потенциал для расширения сотрудничества и подчеркнули важность прямого авиасообщения между Тбилиси и Братиславой. По словам сторон, это станет стимулом не только для бизнеса, но и для туризма.
