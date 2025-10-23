Глава НБГ открыла «Тбилисский финансовый саммит»

Сегодня, 23 октября, в Государственном театре оперы и балета Тбилиси официально открылся «Тбилисский финансовый саммит». В этом году мероприятие проводится впервые и проходит в рамках форума «Шёлковый путь».



Мероприятие открыла президент Национального банка Грузии Натия Турнава. С приветственными речами к участникам также обратились премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



«Сегодня Грузия впервые принимает масштабное международное мероприятие — Тбилисский финансовый саммит. Я рада, что на нем присутствуют как высокопоставленные представители властей Грузии, так и руководители центральных банков стран региона, международные инвесторы, представители финансовых институтов и лидеры финтех-индустрии.



Символично, что Тбилисский финансовый саммит проходит параллельно с международным Форумом «Шёлковый путь», поскольку Грузия уже утвердила себя как мощный региональный хаб в сферах торговли, транспорта и энергетики, играя важнейшую роль в обеспечении связей между Европой и Азией. Сейчас же настала необходимость и созданы предпосылки для превращения Грузии в столь же сильный финансовый хаб», — отметила Натия Турнава.



По её словам, одним из соорганизаторов «Тбилисского финансового саммита» является Глобальная финансово-технологическая сеть (GFTN) — ведущая международная платформа в сфере финансовых технологий, объединяющая финансовые институты, финтех-компании и инвесторов из стран Европы и Азии.



«Я рада, что теперь Грузия присоединяется к этой ведущей глобальной платформе», — заявила президент Национального банка Грузии.





