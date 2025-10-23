Индия прекращает закупки российской нефти

23.10.2025 14:26





Индийский рынок закрывается для российских нефтяных компаний, который после начала войны увеличили поставки в Индию в десятки раз, продавая баррели от которых отказались европейские страны.



Крупнейшие индийские НПЗ, как ожидается, сократят закупки в РФ практически до нуля из-за новых американских санкций, затронувших «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Bloomberg со ссылкой на топ-менеджеров индийских нефтезаводов.



По словам собеседников агентства, санкции Дональда Трампа, о которых США объявили после нескольких месяцев безуспешных попыток договориться с Владимиром Путиным, сделают практически невозможным продолжение потоков «черного золота» из России в Индию.



В сентябре Индия закупала в РФ 1,6 млн баррелей в сутки, покрывая 36% своих потребностей в импорте. На пике, в апреле–июне текущего года, поставки достигали около 2 млн баррелей в день. Для российских нефтяников Индия стала крупнейшим рынком сбыта для нефти, вывозимой на экспорт морем, и вторым по объемам покупателем после Китая, если учитывать все поставки (в том числе трубопроводные).



Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской нефти, резко уменьшит или полностью прекратит ее импорт, подтвердили Reuters два источника в отрасли. Также пересматривают контракты Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery.



По словам источников Bloomberg, заказы, которые НПЗ будут размещать в ближайшее время, будут преимущественно на нефть нероссийского происхождения. Единственным исключением может стать индийская Nayara Energy — «дочка» «Роснефти», которая с июля находятся под санкциями ЕС.



Уже в октябре спрос на новые закупки нефти в РФ со стороны индийских НПЗ был снижен, пишет Bloomberg: интерес к новым заказам резко упал после того, как Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему отказаться от российских баррелей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





