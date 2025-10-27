Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Батуми — лучшее туристическое направление Европы всех четырёх сезонов


27.10.2025   12:54


В Италии состоялась церемония World Travel Awards, на которой Батуми вновь одержал победу и уже третий год подряд получил звание «Ведущее всесезонное туристическое направление Европы» (Europe’s Leading All-Season Destination).

Телепрограмма «Имедис Квира» подготовила специальный репортаж из Италии, где рассказала о международном признании Батуми на одном из самых престижных мероприятий мировой туристической индустрии.

В сюжете отмечается, что Батуми смог опередить таких известных конкурентов, как Будапешт, Женева, Мюнхен, Осло, Зальцбург, Стокгольм и Таллин, став главным туристическим направлением Европы.

На церемонии присутствовали председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, исполняющий обязанности мэра Батуми Гиорги Цинцадзе и глава департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.

World Travel Awards — одна из самых авторитетных наград в сфере туризма, вручаемая с 1993 года лучшим туристическим направлениям, городам и компаниям мира.

«Международное признание Батуми — это результат совместных усилий общества и власти...» — заявил председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили в эфире проправительственного телеканала «Имеди» после того, как Батуми был признан ведущим всесезонным туристическим направлением Европы.


