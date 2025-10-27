Батуми — лучшее туристическое направление Европы всех четырёх сезонов

В Италии состоялась церемония World Travel Awards, на которой Батуми вновь одержал победу и уже третий год подряд получил звание «Ведущее всесезонное туристическое направление Европы» (Europe’s Leading All-Season Destination).



Телепрограмма «Имедис Квира» подготовила специальный репортаж из Италии, где рассказала о международном признании Батуми на одном из самых престижных мероприятий мировой туристической индустрии.



В сюжете отмечается, что Батуми смог опередить таких известных конкурентов, как Будапешт, Женева, Мюнхен, Осло, Зальцбург, Стокгольм и Таллин, став главным туристическим направлением Европы.



На церемонии присутствовали председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, исполняющий обязанности мэра Батуми Гиорги Цинцадзе и глава департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.



World Travel Awards — одна из самых авторитетных наград в сфере туризма, вручаемая с 1993 года лучшим туристическим направлениям, городам и компаниям мира.



«Международное признание Батуми — это результат совместных усилий общества и власти...» — заявил председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили в эфире проправительственного телеканала «Имеди» после того, как Батуми был признан ведущим всесезонным туристическим направлением Европы.





