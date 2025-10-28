Подводный кабель через Чёрное море ждёт одобрения Еврокомиссии

28.10.2025 19:42





Проект подводного электроэнергетического кабеля через Чёрное море, который должен соединить энергосистемы Южного Кавказа с Европейским союзом, находится в ожидании получения статуса PCI/PMI (Проект общеевропейского интереса). Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.



По их данным, инициаторы проекта обратились за получением этого статуса в ноябре 2024 года, а окончательный список проектов, которым он будет присвоен, ожидается в конце 2025 года.



«Если проект получит статус PMI, ему будут предоставлены определённые преимущества, включая ускорение процесса выдачи разрешений. При выполнении всех условий проект сможет претендовать на софинансирование через программу Connecting Europe Facility (CEF) в ходе конкурентного отбора», — сообщили в Еврокомиссии.



Евросоюз называет этот проект одной из флагманских инициатив программы Global Gateway, направленной на укрепление энергетических связей между ЕС и странами Южного Кавказа.



Согласно проекту бюджета Грузии на 2026 год, на геологические исследования для подготовки к строительству кабеля планируется выделить 25 миллионов лари.



На международном форуме «Шёлковый путь» в Тбилиси член совета директоров «Государственной электросистемы Грузии» Звиад Гачечиладзе заявил, что подготовка проекта вошла в активную фазу:



«Мы начинаем исследование дна Чёрного моря, необходимое для геофизических и геотехнических работ, чтобы точно определить маршрут. После этого можно будет перейти к строительному этапу.

Всего два дня назад мы получили подтверждение, что проект подводного кабеля включён в восьмилетний план развития европейской ассоциации операторов энергосистем на 2026–2036 годы — это для нас крайне важное достижение».



Проект призван превратить Грузию в энергетический мост между Кавказом и Европой и рассматривается как один из ключевых элементов будущей энергетической интеграции региона в ЕС.





