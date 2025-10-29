Кобахидзе встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Роландом Прайсом, региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу, и Луисом Бенвенисте, глобальным директором по образованию Всемирного банка.



По данным правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе ознакомил представителей Всемирного банка с концепцией реформы высшего образования, разработанной правительством Грузии.



«Ираклий Кобахидзе акцентировал внимание на основных вызовах в системе образования, исходя из чего основными задачами реформы были определены географическая деконцентрация системы, оптимизация ресурсов, качественное улучшение университетской инфраструктуры и качества образования. Была подчеркнута важность поддержки Всемирного банка в процессе успешной реализации реформы высшего образования.



В ходе беседы также обсуждалось сотрудничество со Всемирным банком в экономическом направлении. Было отмечено, что текущий портфель Всемирного банка в Грузии включает 8 активных инвестиций, общая стоимость которых превышает 975 миллионов долларов США», — говорится в информации правительства Грузии.





