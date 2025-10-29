В Фонде муниципального развития министерства инфраструктуры началась системная реформа

29.10.2025 16:55





Согласно заявлению министра инфраструктуры Реваза Сохадзе, в ответ на вызовы, с которыми сталкивается Фонд муниципального развития, запланированы структурная реорганизация и системное реформирование деятельности фонда.



По словам министра, который выступает в парламенте Грузии в формате интерпелляции, существует ряд системных проблем: задержки в реализации проектов, слабый надзор, неравномерная нагрузка и признаки конфликта интересов.



В связи с этим министерство начинает полную реорганизацию и институциональную реформу фонда, которая включает упрощение структуры, усиление финансового контроля и внедрение цифровых систем управления.



«Фонд должен быть преобразован в современную, эффективную и прозрачную организацию, которая будет качественно управлять инфраструктурными и социальными проектами», — отметил Реваз Сохадзе.



В настоящее время только в Фонде муниципального развития проводится 12 тендеров и 31 конкурс, что дает возможность реализовать проекты на сумму 1,5 млрд лари.





