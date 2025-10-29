Финансовые санкции США против Lukoil коснутся и ее грузинской «дочки»

29.10.2025 23:06





Финансовые санкции, введённые США против российской нефтяной компании Lukoil, коснутся также её дочерней компании, зарегистрированной в Грузии, Lukoil Georgia.



Санкции США на международные активы Lukoil вступят в силу 21 ноября. После этой даты ни одна дочерняя компания Lukoil за пределами России, включая Lukoil Georgia, в которой более 50% акций напрямую или косвенно принадлежит российскому Lukoil, не сможет осуществлять банковские переводы.



Если кто-либо попытается оплатить банковской картой на заправочных станциях санкционированного российского Lukoil, транзакция будет заблокирована, а банк будет рассматриваться как нарушивший санкции.



28 октября Lukoil заявил, что из-за санкций компания планирует продать свои международные активы.



Что будет с заправочными станциями Lukoil в Грузии после 21 ноября 2025 года, в компании не комментируют. По информации Reuters, российский Lukoil уже заявил о продаже международных активов из-за западных санкций. Соответственно, заправочные станции Lukoil в Грузии либо придётся продать, либо просто закрыть.



В Грузии «Lukoil Georgia», зарегистрированное в 2002 году, полностью принадлежит LUKOIL International GmbH, зарегистрированной в Австрии и окончательно контролируемой российским Lukoil.



Согласно последней выписке из публичного реестра, директором ООО Lukoil Georgia является Роман Петрашов, гражданин России, сообщает Batumelebi.



По финансовому отчету Lukoil Georgia за 2024 год, компания владеет 23 собственными и арендует 27 заправочных станций, а также управляет 10 станциями по франшизе, расположенными во всех регионах Грузии.

В компании работают около 600 сотрудников.



Продукты, продаваемые Lukoil в Грузии, включают: «супер», «премиум», «евродизель», «еврорегуляр» и дизельное топливо, а также битум.



Lukoil Georgia получает нефтепродукты от российской компании: основной поставщик — LUKOIL NEFTOHIM BURGAS AD, также входящая в группу Lukoil.



В 2024 году доход компании от экономической деятельности составил 766 319 000 GEL , а чистая прибыль — 35 474 000 GEL . По состоянию на 31 декабря 2024 года денежные средства компании в банке составляли 32 212 000 GEL (для сравнения: на 31 декабря 2023 года — 10 203 000 GEL ).



Собственный капитал на 31 декабря 2024 года составлял 63 908 000 GEL , а стоимость активов компании — 134 860 000 GEL , из которых долгосрочные активы — 23 791 000 GEL , текущие — 111 069 000 GEL .



В отчёте отмечается, что тарифы на импорт некоторых категорий товаров, введённые США в апреле 2025 года, способствовали глобальной экономической неопределённости. Эти меры влияют на международные торговые потоки и настроения инвесторов. Введение тарифов и других протекционистских мер, нестабильность глобальных цен на нефть и продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной ещё больше увеличили неопределённость бизнес-среды.



Согласно утверждённой в конце мая 2025 года стратегической документации, Lukoil Georgia не планирует на данном этапе приобретение новых предприятий или продажу собственности.

Цель компании — сохранить и увеличить долю на рынке и сеть заправочных станций за счёт улучшения обслуживания клиентов.



В рамках плана стратегического развития компания эксплуатирует 15 магазинов на своих заправочных станциях. На большинстве АЗС ведётся продажа безалкогольных напитков на открытых площадках. В будущем планировалось расширение сети магазинов и АЗС, внедрение мобильных приложений и программ лояльности.



Как Lukoil Georgia будет работать после 21 ноября 2025 года, когда вступят в силу финансовые санкции США, в компании не комментируют.



«Когда компания решит дать какой-либо комментарий, мы обязательно сделаем это публично. Мы продолжаем работать в обычном режиме, на данный момент для нас ничего не меняется. Комментировать этот вопрос мы не будем. Руководство примет решение и само сделает публичное заявление», — сообщили «Batumelebi» 28 октября в Lukoil Georgia.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





