|
|
|
Wizz Air по-прежнему лидирует на грузинском авиационном рынке
30.10.2025 12:41
По количеству перевезенных пассажиров в январе-сентябре 2025 года Wizz Air по-прежнему занимает лидирующие позиции на грузинском авиационном рынке.
По данным Агентства гражданской авиации, доля авиакомпании на рынке составляет 17%, а общее число пассажиров, перевезенных на международных регулярных и чартерных рейсах, составляет 1 065 618 человек. Десятка лидеров по количеству/доле пассажиров, перевезенных на международных регулярных и чартерных рейсах, выглядит следующим образом:
Wizz Air Hungary – 17% (1 065 618 пассажиров);
Georgian Airways – 8% (509 238 пассажиров);
Turkish Airlines – 7% (458 370 пассажиров);
Pegasus – 7% (453 550 пассажиров);
Red Wings – 6% (408 018 пассажиров);
Azerbaijan Airlines – 6% (358 291 пассажир);
Azimuth – 4% (258 586 пассажиров);
EL AL – 4% (255 460 пассажиров);
Israir – 3% (204 645 пассажиров);
Fly Dubai – 3% (182 703 пассажира).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна