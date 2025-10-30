Wizz Air по-прежнему лидирует на грузинском авиационном рынке

30.10.2025 12:41





По количеству перевезенных пассажиров в январе-сентябре 2025 года Wizz Air по-прежнему занимает лидирующие позиции на грузинском авиационном рынке.



По данным Агентства гражданской авиации, доля авиакомпании на рынке составляет 17%, а общее число пассажиров, перевезенных на международных регулярных и чартерных рейсах, составляет 1 065 618 человек. Десятка лидеров по количеству/доле пассажиров, перевезенных на международных регулярных и чартерных рейсах, выглядит следующим образом:



Wizz Air Hungary – 17% (1 065 618 пассажиров);

Georgian Airways – 8% (509 238 пассажиров);

Turkish Airlines – 7% (458 370 пассажиров);

Pegasus – 7% (453 550 пассажиров);

Red Wings – 6% (408 018 пассажиров);

Azerbaijan Airlines – 6% (358 291 пассажир);

Azimuth – 4% (258 586 пассажиров);

EL AL – 4% (255 460 пассажиров);

Israir – 3% (204 645 пассажиров);

Fly Dubai – 3% (182 703 пассажира).





