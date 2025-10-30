Служба доходов пояснила, на ком лежит обязательство по представлению ежегодной декларации на имущество

Служба доходов министерства финансов Грузии опубликовала разъяснение по заполнению годовой декларации по налогу на имущество.



Ведомство подробно разъяснило категории лиц, которые обязаны подавать ежегодную декларацию по налогу на имущество до 1 ноября.



Обязанность подачи декларации возлагается на физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя, если доход этого лица и членов его семьи за прошлый (2024) год превышает 40 000 лари, и при этом у него имеется облагаемое имущество — недвижимость (в том числе незавершённое строительство, здания, сооружения или их части), яхта (катер), вертолёт, самолёт или легковой автомобиль (за исключением мотоциклов и мопедов) и другое имущество. В случае осуществления экономической деятельности — также активы, оборудование и другие основные средства, учтённые на балансе.



При этом дополнительно разъясняется, что обязанность подачи декларации не возникает, если за прошлый налоговый год декларация уже была представлена или налог начислен, и данные не изменились (в этом случае система автоматически зарегистрирует информацию предыдущего года).



Мы подчёркиваем, что в действующем законодательстве никаких изменений в части подачи и администрирования годовой декларации по налогу на имущество не происходило. Соответственно, предпринимательские субъекты и физические лица обязаны указывать в подаваемой декларации данные об облагаемом имуществе по состоянию на прошлый налоговый год, а по облагаемой земле — по состоянию на 1 апреля текущего налогового года.



Служба доходов министерства финансов Грузии призывает средства массовой информации, компании, предоставляющие финансовые, бухгалтерские и консалтинговые услуги, а также отдельных экспертов воздержаться от распространения ложной и вводящей в заблуждение информации, которая может нанести ущерб налогоплательщикам и ввести общественность в заблуждение.



Подробная информация о порядке расчёта и уплаты налога на имущество физическими лицами, в том числе калькулятор налога на имущество для физических лиц, видеоинструкция и руководство, размещены на официальном сайте и соответствующих ссылках. Также можно воспользоваться цифровыми сервисами Службы доходов — «RS Чат» и «RS Бот», либо обратиться в консультационный телефонный центр по номеру 2 299 299, — говорится в заявлении Службы доходов.





