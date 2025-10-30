Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Служба доходов пояснила, на ком лежит обязательство по представлению ежегодной декларации на имущество


30.10.2025   17:47


Служба доходов министерства финансов Грузии опубликовала разъяснение по заполнению годовой декларации по налогу на имущество.

Ведомство подробно разъяснило категории лиц, которые обязаны подавать ежегодную декларацию по налогу на имущество до 1 ноября.

Обязанность подачи декларации возлагается на физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя, если доход этого лица и членов его семьи за прошлый (2024) год превышает 40 000 лари, и при этом у него имеется облагаемое имущество — недвижимость (в том числе незавершённое строительство, здания, сооружения или их части), яхта (катер), вертолёт, самолёт или легковой автомобиль (за исключением мотоциклов и мопедов) и другое имущество. В случае осуществления экономической деятельности — также активы, оборудование и другие основные средства, учтённые на балансе.

При этом дополнительно разъясняется, что обязанность подачи декларации не возникает, если за прошлый налоговый год декларация уже была представлена или налог начислен, и данные не изменились (в этом случае система автоматически зарегистрирует информацию предыдущего года).

Мы подчёркиваем, что в действующем законодательстве никаких изменений в части подачи и администрирования годовой декларации по налогу на имущество не происходило. Соответственно, предпринимательские субъекты и физические лица обязаны указывать в подаваемой декларации данные об облагаемом имуществе по состоянию на прошлый налоговый год, а по облагаемой земле — по состоянию на 1 апреля текущего налогового года.

Служба доходов министерства финансов Грузии призывает средства массовой информации, компании, предоставляющие финансовые, бухгалтерские и консалтинговые услуги, а также отдельных экспертов воздержаться от распространения ложной и вводящей в заблуждение информации, которая может нанести ущерб налогоплательщикам и ввести общественность в заблуждение.

Подробная информация о порядке расчёта и уплаты налога на имущество физическими лицами, в том числе калькулятор налога на имущество для физических лиц, видеоинструкция и руководство, размещены на официальном сайте и соответствующих ссылках. Также можно воспользоваться цифровыми сервисами Службы доходов — «RS Чат» и «RS Бот», либо обратиться в консультационный телефонный центр по номеру 2 299 299, — говорится в заявлении Службы доходов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна