Правительство продолжает практику прямой продажи госимущества

Правительство вновь продаёт государственное имущество напрямую, несмотря на обещание прекратить такую практику, пишут СМИ.



Несмотря на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 27 июня 2025 года о прекращении практики прямой продажи государственной недвижимости, власти вновь продали имущество без проведения аукциона.



Речь идёт о 14 686 кв. м земли и 16 289 кв. м незавершённого здания в селе Ганмухури (Зугдиди, Самегрело) — объект, расположенный на берегу моря, был продан напрямую компании "Лазика Резиденс" за 950 000 лари.



Любопытно, что в 2011 году этот же участок уже продавался компании "Ганмухурис Састумро", которая не выполнила инвестиционные обязательства.



Позднее фирма просто изменила название на "Лазика Резиденс", сохранив владельцев и руководство. Теперь же правительство вновь продало этот же объект той же компании, аннулировав ранее наложенные штрафы за нарушение условий приватизации.



Согласно постановлению от 23 октября 2025 года, подписанному Ираклием Кобахидзе:



Компания обязуется выплатить 950 000 лари в течение 12 месяцев после подписания договора.



В течение 24 месяцев — построить и ввести в эксплуатацию гостиницу не менее чем на 212 номеров.



В течение месяца после подписания контракта — выплатить 24 871 лари в качестве компенсации в Национальное агентство минеральных ресурсов.





Кроме того, распоряжение освобождает «Лазика Резиденс» от штрафов, начисленных в 2011 году за невыполнение обязательств, при условии выполнения новых требований.



В структуре собственников компании числятся граждане Грузии и России Бесик и Теимурас Чиковани, а также иранский гражданин Мехди Голамиязнавали (владевший 5% акций до 2020 года).



Теимурас Чиковани, нынешний директор фирмы, в 2020 году пожертвовал 15 000 лари партии «Грузинская мечта».



Ранее, в 2024 году, правительство также освободило компанию Бидзины Иванишвили «Блэк Си Ривьера» от обязательств на соседнем участке площадью 3 га — при условии уплаты 500 000 лари в бюджет.



Таким образом, несмотря на публичные заявления о прекращении непрозрачной приватизации, практика прямых продаж государственного имущества в обход конкуренции продолжается.





