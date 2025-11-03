|
Авиакомпания Vision Air запустила рейсы по маршруту Кишинёв–Тбилиси–Кишинёв
03.11.2025 13:52
Первый рейс по маршруту Кишинёв–Тбилиси состоялся 2 ноября и доставил в международный аэропорт Тбилиси 100 пассажиров из столицы Молдовы.
Tbilisi and Batumi International Airports сообщает, что Vision Air будет выполнять регулярные рейсы между столицами Молдовы и Грузии два раза в неделю.
По имеющейся информации, Vision Air — молдавская авиакомпания, которая начала работу летом 2025 года в партнёрстве с украинской SkyUp Airlines, у авиакомпании один борт Boeing 737.
Директор по оперированию Объединения аэропортов Грузии Леван Цхададзе заявил:
«Важно, что на авиационный рынок Грузии вошла еще одна европейская авиакомпания, что будет способствовать развитию туризма и созданию большего выбора для пассажиров. Мы приветствуем всех новых партнеров, которые начинают оперировать в аэропортах Грузии».
В настоящее время по направлению Молдова–Грузия также выполняет рейсы авиакомпания FLYONE.
