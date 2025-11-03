Авиакомпания Vision Air запустила рейсы по маршруту Кишинёв–Тбилиси–Кишинёв

Первый рейс по маршруту Кишинёв–Тбилиси состоялся 2 ноября и доставил в международный аэропорт Тбилиси 100 пассажиров из столицы Молдовы.



Tbilisi and Batumi International Airports сообщает, что Vision Air будет выполнять регулярные рейсы между столицами Молдовы и Грузии два раза в неделю.



По имеющейся информации, Vision Air — молдавская авиакомпания, которая начала работу летом 2025 года в партнёрстве с украинской SkyUp Airlines, у авиакомпании один борт Boeing 737.



Директор по оперированию Объединения аэропортов Грузии Леван Цхададзе заявил:

«Важно, что на авиационный рынок Грузии вошла еще одна европейская авиакомпания, что будет способствовать развитию туризма и созданию большего выбора для пассажиров. Мы приветствуем всех новых партнеров, которые начинают оперировать в аэропортах Грузии».



В настоящее время по направлению Молдова–Грузия также выполняет рейсы авиакомпания FLYONE.





