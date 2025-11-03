Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Авиакомпания Vision Air запустила рейсы по маршруту Кишинёв–Тбилиси–Кишинёв


03.11.2025   13:52


Первый рейс по маршруту Кишинёв–Тбилиси состоялся 2 ноября и доставил в международный аэропорт Тбилиси 100 пассажиров из столицы Молдовы.

Tbilisi and Batumi International Airports сообщает, что Vision Air будет выполнять регулярные рейсы между столицами Молдовы и Грузии два раза в неделю.

По имеющейся информации, Vision Air — молдавская авиакомпания, которая начала работу летом 2025 года в партнёрстве с украинской SkyUp Airlines, у авиакомпании один борт Boeing 737.

Директор по оперированию Объединения аэропортов Грузии Леван Цхададзе заявил:
«Важно, что на авиационный рынок Грузии вошла еще одна европейская авиакомпания, что будет способствовать развитию туризма и созданию большего выбора для пассажиров. Мы приветствуем всех новых партнеров, которые начинают оперировать в аэропортах Грузии».

В настоящее время по направлению Молдова–Грузия также выполняет рейсы авиакомпания FLYONE.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна