Грузия будет представлена ​​тремя павильонами на выставке China Import Expo 2025

03.11.2025 17:20





«На выставке China Import Expo 2025, где Грузия традиционно будет представлена, китайская сторона в этом году предоставила нам статус специального гостя. Это означает, что грузинское предпринимательство, инвестиционная среда, туризм и все направления, которые представляет наша страна, будут ещё более заметны», — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили в Шанхае, где идёт подготовка к China International Import Expo.



Как отметил заместитель министра, в рамках особого статуса грузинские компании представят на выставке культуру, кулинарию, фольклор и другие направления.



«Грузия будет представлена ​​тремя павильонами – Национальным, Предпринимательским и Продуктовым. Выставка имеет особое значение для грузинских предпринимателей, поскольку предоставляет местным предпринимателям возможность максимально реализовать свой экспортный потенциал», – заявил Ираклий Надареишвили.



Эта масштабная выставка проводится уже в седьмой раз, и в этом году в ней примут участие более 40 местных предпринимателей из Грузии.



В Китае, куда прибыла грузинская делегация во главе с премьер-министром, запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Китайской Республики, а также подписание двусторонних соглашений, которые будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических и гуманитарных отношений между двумя странами. В рамках визита министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подпишет несколько меморандумов о взаимопонимании, в том числе с Администрацией гражданской авиации Китая, министерством коммерции Китая и Государственной комиссией по развитию и реформам Китая.



В состав делегации, сопровождающей премьер-министра Грузии, входят министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.







