В Грузии согласовали увеличение пенсий с января 2026 года.
06.11.2025 12:42
В обновлённой версии проекта бюджета на следующий год предусмотрено повышение государственной пенсии по старости. Документ уже представлен в парламент.
▪️ Пенсия пенсионеров в возрасте 70 лет и старше увеличится на 45 лари и составит 495 лари. Пенсия пенсионеров той же категории в высокогорных населённых пунктах составит почти 594 лари;
▪️ Пенсия для лиц в возрасте до 70 лет увеличится на 20 лари и составит 370 лари, а в горных населенных пунктах она составит 444 лари.
▪️ Предусмотрено увеличение социальных пособий для инвалидов в возрасте до 18 лет на 45 лари, а также увеличение пособий для других категорий инвалидов на 20 лари
Общий объем финансирования социальных программ составляет 7 млрд лари. На финансирование программ здравоохранения выделено более 2,1 млрд лари, в том числе на 10% повышена заработная плата работникам первичной медико-санитарной помощи; на обеспечение жильем вынужденных переселенцев выделено 240 млн лари— говорится в проекте бюджета.
