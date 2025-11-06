В Грузии согласовали увеличение пенсий с января 2026 года.

06.11.2025 12:42





В обновлённой версии проекта бюджета на следующий год предусмотрено повышение государственной пенсии по старости. Документ уже представлен в парламент.



▪️ Пенсия пенсионеров в возрасте 70 лет и старше увеличится на 45 лари и составит 495 лари. Пенсия пенсионеров той же категории в высокогорных населённых пунктах составит почти 594 лари;

▪️ Пенсия для лиц в возрасте до 70 лет увеличится на 20 лари и составит 370 лари, а в горных населенных пунктах она составит 444 лари.

▪️ Предусмотрено увеличение социальных пособий для инвалидов в возрасте до 18 лет на 45 лари, а также увеличение пособий для других категорий инвалидов на 20 лари



Общий объем финансирования социальных программ составляет 7 млрд лари. На финансирование программ здравоохранения выделено более 2,1 млрд лари, в том числе на 10% повышена заработная плата работникам первичной медико-санитарной помощи; на обеспечение жильем вынужденных переселенцев выделено 240 млн лари— говорится в проекте бюджета.





