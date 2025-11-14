Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии изъяты безакцизные сигареты почти на 700 тыс. лари


14.11.2025   14:52


Следственная служба Минфина Грузии задержала одного человека по факту незаконного хранения и реализации безакцизных сигарет.

Задержание состоялось по итогам оперативно-розыскных мероприятий и изъяти 150 тысяч пачек безакцизных сигарет марок «Fargo» и «Milano». Отмечается, что их общая стоимость превышает 690 тысяч лари ($255,6 тыс.).

Следственная служба не уточняет, где и кем были произведены сигареты. В ведомстве заявляют, что активно работают для выявления других лиц, причастных к схеме торговли контрафактом.

Следствие продолжается по части 3 статьи 200 УК Грузии – выпуск, хранение, реализация или перевозка без акцизной марки товара, подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой, в особо крупном размере.

Преступление наказывается лишением свободы от шести до восьми лет.


