В Грузии изъяты безакцизные сигареты почти на 700 тыс. лари
14.11.2025 14:52
Следственная служба Минфина Грузии задержала одного человека по факту незаконного хранения и реализации безакцизных сигарет.
Задержание состоялось по итогам оперативно-розыскных мероприятий и изъяти 150 тысяч пачек безакцизных сигарет марок «Fargo» и «Milano». Отмечается, что их общая стоимость превышает 690 тысяч лари ($255,6 тыс.).
Следственная служба не уточняет, где и кем были произведены сигареты. В ведомстве заявляют, что активно работают для выявления других лиц, причастных к схеме торговли контрафактом.
Следствие продолжается по части 3 статьи 200 УК Грузии – выпуск, хранение, реализация или перевозка без акцизной марки товара, подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой, в особо крупном размере.
Преступление наказывается лишением свободы от шести до восьми лет.
