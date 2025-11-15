Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций


15.11.2025   21:59


В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций. Их запуск запланирован до конца 2026 года. Общая установленная мощность составит 276 МВт. , а годовая выработка достигнет 1089,8 Гвтч.

Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду.

По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Ветряные электростанции, планируется построить в районе Рикоти, Руиси, Нигоза. В настоящее время в Грузии действует только одна ветряная электростанция — Картлийская ветряная электростанция.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна