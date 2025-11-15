В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций

В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций. Их запуск запланирован до конца 2026 года. Общая установленная мощность составит 276 МВт. , а годовая выработка достигнет 1089,8 Гвтч.



Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду.



По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.



Ветряные электростанции, планируется построить в районе Рикоти, Руиси, Нигоза. В настоящее время в Грузии действует только одна ветряная электростанция — Картлийская ветряная электростанция.





