В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций
15.11.2025 21:59
В Грузии начинается строительство трех новых ветряных электростанций. Их запуск запланирован до конца 2026 года. Общая установленная мощность составит 276 МВт. , а годовая выработка достигнет 1089,8 Гвтч.
Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду.
По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Ветряные электростанции, планируется построить в районе Рикоти, Руиси, Нигоза. В настоящее время в Грузии действует только одна ветряная электростанция — Картлийская ветряная электростанция.
