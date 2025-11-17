|
EMAAR Group: Проекты в Тбилиси и Гонио разработаны в полном соответствии с местными нормами и стандартами
17.11.2025 19:36
«Проекты Tbilisi Waterfront и Gonio Yachts & Marina разработаны под руководством национальных и муниципальных властей, с обеспечением полного соответствия местным нормам, экологическим приоритетам и стандартам устойчивости», — об этом Первому каналу Грузии заявили в EMAAR Group.
По их словам, оба проекта уделяют приоритетное внимание сохранению природной среды и биоразнообразия.
«Участие Eagle Hills обусловлено глубокой уверенностью в потенциале роста Грузии, динамичном туристическом секторе и видении правительства относительно формирования прогрессивной инвестиционной среды. Наши проекты Tbilisi Waterfront и Gonio Yachts & Marina представляют собой долгосрочные обязательства перед экономическим и социальным развитием Грузии, целью которых является создание устойчивой ценности для местных сообществ и будущих поколений. Оба проекта разработаны под руководством национальных и муниципальных властей, с обеспечением полного соответствия местным регуляциям, экологическим приоритетам и стандартам устойчивости.
Eagle Hills придаёт большое значение уважению природного ландшафта, и все исследования и концепции дизайна на каждом этапе учитывают требования, установленные соответствующими государственными институтами и экологическими экспертами. В Тбилиси и Батуми эта философия выражена в энергоэффективной инфраструктуре, сетях зелёной мобильности и глубокой приверженности экологической ответственности. Оба проекта ставят приоритет на сохранение природной среды обитания, биоразнообразия и защиту заповедника перелётных птиц на побережье Чёрного моря посредством устойчивого дизайна, ответственного управления земельными и прибрежными зонами и защиты нетронутых ландшафтов.
Eagle Hills придерживается чёткой философии развития, основанной на партнёрстве, прозрачности и благополучии местных сообществ. Мы сосредоточены на реализации проектов, которые способствуют созданию рабочих мест, поддерживают местные отрасли, улучшают туристическую инфраструктуру и привлекают международные инвестиции, что напрямую способствует росту ВВП Грузии и долгосрочному благополучию. Eagle Hills, работающая в 12 странах, имеет доказанный опыт создания многофункциональных комплексов мирового уровня и объектов в сфере гостеприимства, включая Belgrade Waterfront в Сербии и Объединённых Арабских Эмиратах, а также реализует проекты в Латвии и Албании.
С гордостью сообщаем, что презентационный центр Eagle Hills Georgia официально открылся 21 октября 2025 года в Тбилиси, что является важным этапом перед началом проекта. Дополнительные подробности о проектах будут постепенно публиковаться на наших официальных ресурсах и страницах в социальных сетях в ближайшее время», — заявили в EMAAR Group.
