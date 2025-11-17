Еврокомиссия: Ожидается, что экономический рост Грузии останется высоким и превысит 7% в 2025 году

17.11.2025





Ожидается, что экономический рост Грузии останется сильным, в 2025 году превысит 7% и составит 7,3%, а в 2026–2027 годах замедлится до 5–5,5%. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией осеннем отчёте за 2025 год «Экономический прогноз Европы».



Согласно прогнозу, рост будет обусловлен частным и государственным потреблением, тогда как инвестиции замедлятся на фоне снижения доверия бизнеса и внутренней политической нестабильности. Уровень безработицы к 2027 году немного снизится, однако структурно останется высоким.



Согласно отчёту, инфляция в 2025 году выросла из-за повышения цен на продукты питания, однако в дальнейшем ожидается ослабление ценового давления. На прогнозируемом горизонте дефицит государственного бюджета останется ограниченным — чуть выше 2% ВВП, а государственный долг, согласно прогнозу, сократится до 35% ВВП.







