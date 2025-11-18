Цинцадзе: Средний прогноз экономического роста Грузии в 1,7 раза превышает прогноз роста стран-кандидатов на вступление в ЕС

18.11.2025 12:57





«Еврокомиссия повысила прогноз экономического роста Грузии на 2025 год до 7,3%, что на 1,3 процентного пункта выше прогноза, опубликованного весной. При этом данный показатель является одним из самых высоких по сравнению с прогнозами других международных финансовых институтов», — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.



По информации Министерства экономики, Вахтанг Цинцадзе подчеркнул, что средний прогноз экономического роста Грузии превышает прогноз роста стран — кандидатов в ЕС в 1,7 раза.



Ведомство также сообщает, что Цинцадзе акцентировал внимание на том, что экономический рост ЕС на 2025 год прогнозируется на уровне 1,4%, тогда как прогноз роста грузинской экономики составляет 7,3%.



По его словам, эта тенденция сохранится и в последующие годы: в 2025–2027 годах экономика Грузии будет расти в среднем на 5,9%, экономика стран-кандидатов — на 3,4%, а экономика Европейского союза — на 1,4%.



«Показатели экономического роста ещё раз подчёркивают правильную и последовательную экономическую политику правительства Грузии, ориентированную на сохранение высоких темпов роста экономики, конечной целью которой является повышение доходов каждого гражданина Грузии», — заявил Вахтанг Цинцадзе.



Еврокомиссия публикует прогнозы экономического роста европейских стран дважды в год — весной и осенью.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





