Америабанк, Bank of Georgia и Arca подписали Меморандум о взаимопонимании

18.11.2025 19:32





Америабанк (Армения), Bank of Georgia JSC и национальная платёжная система Arca подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках прошедшего в Ереване международного PLUS Forum, сообщает пресс-служба Америабанка.



Целью меморандума является установление рамок сотрудничества сторон, направленного на обеспечение взаимодействия систем мгновенных переводов ArcaPay и Bank of Georgia. Эта инициатива позволит осуществлять мгновенные денежные переводы из Армении в Грузию и обратно, повышая доступность и скорость платёжных услуг.



Кроме того, планируется установить соединение host-to-host между процессинговым центром Arca и компанией Georgian Card, что позволит обеспечить обслуживание карт платёжной системы Arca в Грузии. Данное сотрудничество стало возможным благодаря активной роли Америабанка как банка взаимных расчетов, который обеспечит эффективное и безопасное обслуживание потоков взаимных расчетов сторон.



Инициатива нацелена на обеспечение взаимодействия платежных инфраструктур двух стран и формирование качественно нового уровня сотрудничества как в области карточных, так и некарточных транзакций.



Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов.



Являясь динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.



Банк контролируется Центральным банком РА.



Об Arca

Arca — национальная платёжная система РА, которая уже более 25 лет оказывает технологическую поддержку банкам, предлагая процессинг карт, платёжные решения и межбанковские услуги.



Arca также является оператором системы мгновенных переводов ArcaPay, а также недавно внедрённого единого национального QR-решения - ArcaQR.



Arca контролируется со стороны Центрального банка Армении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





