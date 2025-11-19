Каладзе: Бюджет Тбилиси на 2026 год составит 2 082 482 000 лари

19.11.2025 16:14





Готов главный финансовый документ столицы – проект бюджета на 2026 год, который уже отправлен в Городское собрание (Сакребуло). Общие объем бюджета на 2026 год составляет 2 миллиарда 82 миллиона 482 тысячи лари, что почти на 100 миллионов превышает прошлогодний бюджет, - указанное заявление на заседании правительства столицы сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, бюджет распределен по следующим направлениям приоритетам: транспортная инфраструктура, улучшение экологии, поддержка товариществ собственников жилья, здравоохранение и социальное направление, культура, спорт и молодежь.



«Хочу сообщить, что готов главный финансовый документ столицы – проект бюджета на 2026 год, который уже отправлен в Городское собрание (Сакребуло). Общие объем бюджета на 2026 год составляет 2 миллиарда 82 миллиона 482 тысячи лари, что почти на 100 миллионов превышает прошлогодний бюджет.



Распределение источников доходов следующее: собственные поступления - 1 млрд. 474 млн. 814 тыс. лари;



Капитальный специальный трансфер из госбюджета - 580 млн. лари;



Прочие капитальные гранты (НДС в рамках кредита) - 25 млн. 480 тыс. лари;



Целевой трансфер - 1 млн. 783 тыс. лари.



Бюджет распределен по следующим направлениям приоритетам: транспортная инфраструктура, улучшение экологии, поддержка товариществ собственников жилья, здравоохранение и социальное направление, культура, спорт и молодежь.



На инфраструктурные проекты определено 479 млн. 920 тыс. лари, это включает в себя все обещанные крупные проекты (парк т. н. Военного городка, реабилитация каскада фонтанов в парке Ваке, строительство 4 новых детсадов, замещение аварийного жилья, реабилитация Дворца шахмат, реабилитация улиц Сулхан-Сабы Орбелиани и Ингороква и много других проектов.



В транспортном направлении также предусмотрены обещанные важные проекты: проектирование и строительство трамвайной линии, модернизация метро и т. д.



На здравоохранение и социальное направление предусмотрено 583 млн. 944 тыс. лари, что на 50 млн. 91 тыс. лари больше, чем в 2025 году. Доля в бюджете составляет 28%.



Кроме того, государственным бюджетом предусмотрено донорское финансирование в размере 168 млн. лари.



Что касается утверждения, как я говорил, первичный вариант уже отправлен в Сакребуло. Комиссии и фракции начнут его рассмотрение, после чего будут представлены рекомендации.



Окончательная, уже увеличенная версия бюджета будет представлена в Городское собрание 10 декабря», - отметил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





