МВФ: Грузия занимает 145-е место среди 185 стран мира по размеру государственного долга

По данным организации, к концу 2025 года госдолг Грузии по отношению к ВВП составит 34,2%. Таким образом, 144 страны имеют более высокий уровень долга, а ещё 40 — более низкий уровень долговой нагрузки.



Как ранее сообщало Министерство финансов, по состоянию на 31 октября 2025 года госдолг Грузии составлял 35 млрд лари. Из них 24 млрд лари приходится на внешнюю задолженность, а 11 млрд — на внутренние обязательства.



За первые 10 месяцев 2025 года внешний долг правительства увеличился на $600 млн, а внутренний — на 1,2 млрд лари. При этом благодаря росту экономики соотношение государственного долга к ВВП снизилось с 36,1% до 34,2%.



Из соседей Грузии самый высокий государственный долг зафиксирован у Армении — 53,4% ВВП. Далее следует Турция — 24,3% ВВП, Россия — 23,1% ВВП. и Азербайджан — 22,4% ВВП.



Что касается стран с самым большим госдолгом, то первую строчку занимает Япония с соотношением к ВВП в 230%. Далее расположились Судан — 221% ВВП и Сингапур — 176% ВВП. При этом самая высокая номинальная задолженность фиксируется у США — $38 трлн.



Самый низкий государственный долг в мире у Брунея — 2,3% ВВП. За ним следуют Тувалу с 3,6% ВВП и Туркменистан с 3,9% ВВП.



Методология — существует два типа государственного долга:



▪️ Внутренний — берётся правительством у населения страны, в основном путём продажи ценных бумаг коммерческим банкам или финансовым фондам

▪️ Внешний — берётся правительством у других стран и международных организаций



Номинальные цифры для оценки долгового бремени страны (например, сколько млрд лари должна Грузия) не являются полностью репрезентативными, так как тяжесть долга зависит от уровня экономического развития и объёма экономики страны.



Поэтому лучшим показателем долгового бремени правительства является отношение долга к ВВП.





