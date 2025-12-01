Кобахидзе: К концу года, впервые в истории, экономика Грузии перейдет показатель в 100 млрд. лари

«Грузстат» опубликовал показатели экономического роста, в период с января по октябрь текущего экономический рост составил 7.6 %, соответственно, с высокой вероятностью, к концу года мы с превышением выполним прогноз Международного валютного фонда, который составляет 7.2%, - указанное заявление сегодня на заседании правительства Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, к концу года, впервые в истории, ВВП, экономика Грузии перейдет показатель в 100 млрд. лари, а номинальный ВВП на душу населения превысит 10 000 долларов США.



«Напомню, что МВФ повысил свой первичный прогноз до 7.2 %, хотя, видимо, к концу году у нас будет более высокий показатель. Вместе с тем, к концу текущего года, впервые в истории, ВВП, экономика Грузии перейдет показатель в 100 млрд. лари, а номинальный ВВП на душу населения, также, впервые в истории, превысит 10 000 долларов США. По паритету покупательской способности на душу населения ВВП впервые превысит 30 000 долларов США, хотя всего какие-то 8 лет назад, этот показатель составлял 10 000. С экономической точки зрения страна по всем направлениям развивается правильно. Соответственно, мы сделаем все для того, чтобы тенденции роста не останавливались, и мы сохранили высокий темп экономического роста»»- заявил премьер.





