Кобахидзе: Все проекты будут осуществлены максимально эффективно

01.12.2025 13:08





«В последние месяцы нам удалось сохранить высокие темпы экономического роста в условиях, когда на фоне борьбы с коррупцией и картельными соглашениями нам пришлось временно приостановить ряд инфраструктурных проектов», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, то, что в этом году экономика недополучила из-за искоренения коррупции и оздоровления конкуренции, в следующем году добавится в двойном объёме.



