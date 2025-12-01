Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Все проекты будут осуществлены максимально эффективно


01.12.2025   13:08


«В последние месяцы нам удалось сохранить высокие темпы экономического роста в условиях, когда на фоне борьбы с коррупцией и картельными соглашениями нам пришлось временно приостановить ряд инфраструктурных проектов», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, то, что в этом году экономика недополучила из-за искоренения коррупции и оздоровления конкуренции, в следующем году добавится в двойном объёме.

«В последние месяцы нам удалось сохранить высокие темпы экономического роста в условиях, когда на фоне борьбы с коррупцией и картельными соглашениями нам пришлось временно остановить ряд инфраструктурных проектов. Этот факт частично отразился на помесячных показателях роста экономики. Однако то, что экономика недополучила в этом году из-за искоренения коррупции и оздоровления конкуренции, в будущем году компенсируется вдвойне. Устранение нездоровой практики в сферах энергетики, железной дороги, другой инфраструктуры будет способствовать быстрому развитию экономики, и в следующем году это прямо скажется на темпах роста. Все проекты, включая инфраструктурные, будут реализованы максимально эффективно по затратам, и будет обеспечено их высокое качество. Правительство Грузии берёт на себя полную ответственность за это», – заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна