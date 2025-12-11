Коммерческие виноградники в Грузии можно будет высаживать только с разрешения государства

Национальное винное агентство Грузии начнет выдавать разрешения на посадку коммерческих виноградников с марта 2026 года. Разрешения будут бесплатными. Это предусмотрено поправками к грузинскому закону о винограде и вине, инициированными правительством, которые Министерство окружающей среды и сельского хозяйства подготовило и представило на рассмотрение парламенту.



Поскольку государство должно вмешиваться в урожай, виноградарь также должен учитывать условия государства - Мехузла, председатель Национального винного агентства Грузии



Авторы документа поясняют, что в последние годы интерес к виноградарству значительно вырос, что нашло отражение в масштабной посадке новых виноградников.



«В некоторых случаях виноградники засаживаются саженцами из несертифицированных питомников. Это, в свою очередь, приводит к переизбытку винограда и, как следствие, к проблемам с реализацией вина. В целях регулирования данного вопроса и внедрения механизмов контроля целесообразно ввести соответствующее согласие на создание виноградников», — говорится в пояснительной записке.



Согласно документу:



Если до сих пор для создания коммерческого виноградника было достаточно использовать только разрешенные сорта винограда, то после вступления закона в силу потребуется также согласие Национального винного агентства;



Для Национального винного агентства виноградарство - Виноделы, годовой объем продаж вина которых не превышает 1500 литров, также будут обязаны регистрировать и отчитываться о технологических процессах в своей винодельческой практике.



Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства должно до марта 2026 года издать приказ, определяющий «правила для коммерческих виноградников». В соответствии с проектом закона «Об определении правил предпринимательского виноградарства» физическому или юридическому лицу будет выдан приказ, на основании которого Национальное винодельческое агентство сможет выдать разрешение на создание предпринимательских виноградников.



Согласно законопроекту, лицензия на создание промышленного виноградника будет выдана физическому или юридическому лицу Национальным винным агентством бесплатно. Для получения разрешения эти лица должны будут предоставить в агентство определенные документы, что может повлечь за собой некоторые расходы.



В настоящее время производство вина и спиртных напитков с указанием места происхождения допускает использование винограда - до 15 % которого может составлять виноград того же сорта или другого сорта красного винограда, рекомендованного для соответствующей виноградарской зоны, выращенного в другой подзоне или другой микрозоне той же виноградарской зоны, если это не ограничено соответствующими производственными спецификациями для вина/спиртных напитков с защищенным наименованием места происхождения. Изменения в законодательстве привели к увеличению количества посаженных виноградников и, как следствие, урожая винограда. Для обеспечения высокого качества вин и спиртных напитков с защищенным наименованием места происхождения важно, чтобы производство ограничивалось этими винами и/или спиртными напитками. и что производство вина и спиртных напитков с защищенным наименованием места происхождения должно осуществляться из винограда, выращенного в микрозоне, указанной в производственной спецификации; (Некоторые термины уточняются).



На прошлой неделе правительство Грузии обсудило и одобрило «Проект закона о внесении изменений в Закон Грузии о винограде и вине», цель которого — содействовать производству высококачественных, конкурентоспособных алкогольных напитков на основе винограда, а также облегчить соблюдение требований внутреннего и международного рынков для их продажи. Новое постановление предусматривает утверждение создания виноградников предприятий с следующего года, которое будет осуществляться Национальное винное агентство.





