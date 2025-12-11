Палата представителей одобрила оборонный бюджет США с помощью для Украины

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2026 финансовом году военным бюджетом в $900 млрд, из которых $800 млн – на помощь Украине.



Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".



Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA), который теперь передается в Сенат, делает сильный акцент на европейской обороне, запрещая уменьшение численности войск на континенте ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней и блокируя вывоз основного оборудования.



"Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, защищают нашу родину, поддерживают наших союзников и обеспечивают, чтобы Соединенные Штаты оставались самой мощной и способной военной силой, которую когда-либо знал мир", – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон перед голосованием.



Законопроект предусматривает выделение $400 млн на 2026 финансовый год на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Срок действия программы продлен до 2029 года.





NDAA санкционирует программы Пентагона, но не финансирует их. Конгресс должен отдельно утвердить финансирование в законопроекте о расходах на финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2026 года.



Двухпартийное голосование состоялось через несколько дней после обнародования стратегии национальной безопасности Белого дома, в которой говорилось, что Европе угрожает "цивилизационное уничтожение", и которая подтвердила поддержку Вашингтоном националистических ультраправых партий Европы.



Агентство Bloomberg ранее сообщило, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США "простят" РФ и бросят Украину без всякой помощи.



Между тем спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре уйдет в отставку, считает, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко".





