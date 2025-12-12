|
За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей
12.12.2025 19:40
За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей, в результате чего общий автопарк страны вырос на 5,4%, согласно отчету «TBC Capital».
Для сравнения: за аналогичный период 2024 года автопарк вырос на 91 000 автомобилей, а за весь 2024 год — на 125 000.
Из зарегистрированных в 2025 году автомобилей:
• 60% — на бензине
• 24% — гибридные
• 9% — дизельные
• 5% — электромобили
◾️ По маркам лидером является Toyota, распределение идет следующим образом:
Toyota
Ford
Mercedes
BMW
Subaru
Hyundai
Volkswagen
Jeep
Honda
Lexus
_
Согласно данным TBC Capital, за первые три квартала 2025 года в Грузию ввезли 5 255 электромобилей, что составляет 4,8% от общего количества регистраций новых автомобилей. В аналогичный период 2024 года было ввезено 2 900 (3,2%).
Количество электромобилей, зарегистрированных за 9 месяцев 2025 года, уже превышает показатель за весь 2024 год (4 225).
Статистика по годам:
• 2020 — 340
• 2021 — 315
• 2022 — 955
• 2023 — 1 886
• 2024 — 4 225
• 9 мес. 2025 — 5 255
Страны производства (2025):
• США — 55%
• Япония — 15%
• Китай — 14%
• Германия — 11%
• Другие — 5%
