За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей

За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей, в результате чего общий автопарк страны вырос на 5,4%, согласно отчету «TBC Capital».



Для сравнения: за аналогичный период 2024 года автопарк вырос на 91 000 автомобилей, а за весь 2024 год — на 125 000.



Из зарегистрированных в 2025 году автомобилей:

• 60% — на бензине

• 24% — гибридные

• 9% — дизельные

• 5% — электромобили



◾️ По маркам лидером является Toyota, распределение идет следующим образом:

Toyota

Ford

Mercedes

BMW

Subaru

Hyundai

Volkswagen

Jeep

Honda

Lexus

Согласно данным TBC Capital, за первые три квартала 2025 года в Грузию ввезли 5 255 электромобилей, что составляет 4,8% от общего количества регистраций новых автомобилей. В аналогичный период 2024 года было ввезено 2 900 (3,2%).



Количество электромобилей, зарегистрированных за 9 месяцев 2025 года, уже превышает показатель за весь 2024 год (4 225).



Статистика по годам:

• 2020 — 340

• 2021 — 315

• 2022 — 955

• 2023 — 1 886

• 2024 — 4 225

• 9 мес. 2025 — 5 255



Страны производства (2025):

• США — 55%

• Япония — 15%

• Китай — 14%

• Германия — 11%

• Другие — 5%





