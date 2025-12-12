Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей


12.12.2025   19:40


За первые 9 месяцев 2025 года в Грузии зарегистрировано 111 000 новых автомобилей, в результате чего общий автопарк страны вырос на 5,4%, согласно отчету «TBC Capital».

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года автопарк вырос на 91 000 автомобилей, а за весь 2024 год — на 125 000.

Из зарегистрированных в 2025 году автомобилей:
• 60% — на бензине
• 24% — гибридные
• 9% — дизельные
• 5% — электромобили

◾️ По маркам лидером является Toyota, распределение идет следующим образом:
Toyota
Ford
Mercedes
BMW
Subaru
Hyundai
Volkswagen
Jeep
Honda
Lexus
_
Согласно данным TBC Capital, за первые три квартала 2025 года в Грузию ввезли 5 255 электромобилей, что составляет 4,8% от общего количества регистраций новых автомобилей. В аналогичный период 2024 года было ввезено 2 900 (3,2%).

Количество электромобилей, зарегистрированных за 9 месяцев 2025 года, уже превышает показатель за весь 2024 год (4 225).

Статистика по годам:
• 2020 — 340
• 2021 — 315
• 2022 — 955
• 2023 — 1 886
• 2024 — 4 225
• 9 мес. 2025 — 5 255

Страны производства (2025):
• США — 55%
• Япония — 15%
• Китай — 14%
• Германия — 11%
• Другие — 5%


