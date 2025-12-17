Нацбанк Грузии сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8,0%

17.12.2025 12:31





Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании 17 декабря 2025 года оставил ставку монетарной политики (ставку рефинансирования) без изменений — на уровне 8,0%. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.



По информации банка, темпы инфляции начали нормализоваться и по состоянию на ноябрь составили 4,8%.



«По итогам макроэкономического анализа и рассмотрения вышеуказанных сценариев КМП счёл оптимальным сохранение умеренно жёсткой монетарной политики и оставил ставку монетарной политики без изменений — на уровне 8 процентов. Дальнейшие изменения ставки будут зависеть от обновлённых данных и реализации рисков. В соответствии с центральным сценарием, лишь после исчерпания текущих разовых факторов и приближения инфляции к целевому уровню Национальный банк продолжит нормализацию монетарной политики. Однако если под воздействием различных разовых факторов инфляция будет длительное время сохраняться выше целевого уровня, КМП готов удерживать текущую жёсткую позицию дольше ожидаемого и при необходимости дополнительно ужесточить монетарную политику.



Национальный банк Грузии будет использовать все инструменты для обеспечения ценовой стабильности, что означает удержание роста общего уровня цен в среднесрочной перспективе вблизи 3%», — говорится в сообщении Национального банка», - говорится в заявлении НБГ.







